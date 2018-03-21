В суд направили дело в отношении руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края

В Краснодаре будут судить главу управления государственной охраны объектов культурного наследия Кубани Романа Семихатского, его обвинили в халатности

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.