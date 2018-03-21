В суд направили дело в отношении руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края
В Краснодаре будут судить главу управления государственной охраны объектов культурного наследия Кубани Романа Семихатского, его обвинили в халатности
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, по данным следствия, Семихатский проявил халатность и не привлек к ответственности тех, кто выдал разрешение на строительство объектов на территории археологического комплекса «Городище Горгиппия, некрополь» в Анапе. Их выдали без согласования с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации региона. На время расследования чиновника отстранили от должности.
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