«Россети Кубань» инвестирует 1,3 млрд рублей в питающие центры Краснодара

На модернизацию электросетей Краснодара в 2020 году предприятие «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») планирует выделить свыше 1,3 млрд рублей

Компания построит в городе первую цифровую подстанцию классом напряжения 110 кВ и реконструирует ряд крупных питающих центров. Главный инвестпроект «Россети Кубань» в этом году — это строительство первой цифровой подстанции классом напряжения 110/10 кВ «Ангарская» на северо-востоке Краснодара. Благодаря новому центру питания совокупной мощностью 50 МВА будут обеспечены энергомощностями возводимые жилые микрорайоны и новые соцобъекты. Сегодня «Россети Кубань» занимается обновлением подстанционного оборудования на таких важнейших питающих центрах Краснодара, как «Почтовая», «Юго-Восточная», «РИП», «Термнефть», «Кислородный завод», «Набережная» и другие. На подстанциях устанавливают новое оборудование противоаварийной автоматики, систему защиты от коротких замыканий, провода на ЛЭП меняют на провода с повышенной пропускной способностью.

Чтобы обеспечить энергией полтысячи участков земли для многодетных семей в пригороде Краснодара, «Россети Кубань» приступила к реализации крупного инвестпроекта по реконструкции подстанции «Старокорсунская» с увеличением мощностей более чем в три раза (с 26 МВА до 80 МВА). Обновление электросетевого комплекса — важнейшая задача предприятий электросетевой отрасли. Сейчас в Краснодаре действует более 30 территориальных сетевых организаций. Это АО или ООО, у которых есть собственные электросети и трансформаторные подстанции. Они предоставляют населению услуги энергоснабжения. Любая из таких ТСО полностью ответственна за эксплуатацию своего энергооборудования и бесперебойность подачи энергии для своих клиентов. Но крупные отключения на энергосетях одной из самых больших ТСО в Краснодаре — «НЭСК-электросети» — в июле этого года говорят о том, что не все энергопредприятия готовы вкладывать деньги в развитие собственных сетей, заниматься строительством новых объектов и в положенные сроки модернизировать уже работающие.

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