«Россети Кубань» инвестирует 1,3 млрд рублей в питающие центры Краснодара
На модернизацию электросетей Краснодара в 2020 году предприятие «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») планирует выделить свыше 1,3 млрд рублей
Компания построит в городе первую цифровую подстанцию классом напряжения 110 кВ и реконструирует ряд крупных питающих центров. Главный инвестпроект «Россети Кубань» в этом году — это строительство первой цифровой подстанции классом напряжения 110/10 кВ «Ангарская» на северо-востоке Краснодара. Благодаря новому центру питания совокупной мощностью 50 МВА будут обеспечены энергомощностями возводимые жилые микрорайоны и новые соцобъекты.
Сегодня «Россети Кубань» занимается обновлением подстанционного оборудования на таких важнейших питающих центрах Краснодара, как «Почтовая», «Юго-Восточная», «РИП», «Термнефть», «Кислородный завод», «Набережная» и другие. На подстанциях устанавливают новое оборудование противоаварийной автоматики, систему защиты от коротких замыканий, провода на ЛЭП меняют на провода с повышенной пропускной способностью.
АЭС, которой не было:
Чтобы обеспечить энергией полтысячи участков земли для многодетных семей в пригороде Краснодара, «Россети Кубань» приступила к реализации крупного инвестпроекта по реконструкции подстанции «Старокорсунская» с увеличением мощностей более чем в три раза (с 26 МВА до 80 МВА).
Обновление электросетевого комплекса — важнейшая задача предприятий электросетевой отрасли. Сейчас в Краснодаре действует более 30 территориальных сетевых организаций. Это АО или ООО, у которых есть собственные электросети и трансформаторные подстанции. Они предоставляют населению услуги энергоснабжения. Любая из таких ТСО полностью ответственна за эксплуатацию своего энергооборудования и бесперебойность подачи энергии для своих клиентов. Но крупные отключения на энергосетях одной из самых больших ТСО в Краснодаре — «НЭСК-электросети» — в июле этого года говорят о том, что не все энергопредприятия готовы вкладывать деньги в развитие собственных сетей, заниматься строительством новых объектов и в положенные сроки модернизировать уже работающие.
В пресс-службе «Россети Кубань» отметили, что в 2018–2019 годах компания выделила для реконструкции действующих и строительства новых энергообъектов в Краснодаре более 1,5 млрд рублей. Повышение мощности в целом составило 263 МВА. Масштабной реконструкцией были охвачены крупнейшие подстанции Краснодара: «Северная», «Северо-Восточная», «ОБД», «Лорис», «Западная», «Тургеневская», «Калинино». Неподалеку от Восточной промзоны проложили 12 км новых кабельных и воздушных линий электропередач. Всего за 2010-2020 годы предприятием «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в сумме было введено около 450 МВА трансформаторной мощности на своих питающих центрах, расположенных в Краснодаре.
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