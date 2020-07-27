Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Мята» в Новороссийске

Продажа квартир будет проходить с использованием механизма эскроу-счетов. Покупатели квартир будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получит деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Деньги планируется направить на возведение жилого комплекса «Мята» в Новороссийске. Проект включает многоквартирный дом жилой площадью свыше 35 тыс. кв. метров. Сделка заключена с использованием программы субсидирования процентной ставки Министерства экономического развития.

«Сбербанк — основной партнер отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае, банк профинансировал 80% всех объектов с эскроу-счетами. Строительная компания «Август» первая в регионе перешла на новые правила 214-ФЗ, поэтому обладает опытом работы с механизмом эскроу. Желаем команде СК «Август» успехов в реализации нового проекта», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«ЖК “Мята” — успешное продолжение сотрудничества между СК “Август” и Сбербанком. Это новый подход в проектировании внутреннего пространства жилых комплексов. Убежден, что этот проект будет пользоваться спросом среди клиентов компании, поскольку учитывает новую модель потребления на рынке недвижимости», — сказал гендиректор СК «Август» Василий Чабанов.