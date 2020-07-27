В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом
Оперштаб Кубани 27 июля рассказал о новом летальном случае пациентки с коронавирусом
Напомним, на Кубани за прошлые сутки коронавирусом заболело 96 человек. Всего за период пандемии COVID-19 в крае умерли 104 зараженных, идин из них — накануне. В оперштабе Кубани рассказали историю болезни последней жертвы коронавиурса — 72-летней жительницы краевого центра.
Краснодарка заболела 8 июля, ее анализ на коронавирус оказался положительным. У пациентки выявили тяжелую внебольничную пневмонию. Состояние женщины ухудшилось и ее подключили к аппарату ИВЛ в специализированной краевой инфекционной больнице. Однако спасти пенсионерку не удалось.
Минздрав региона уточнил, что пациентка также страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом.
Все материалы по теме:
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона