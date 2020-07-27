В Адыгее до конца 2020 года собираются провести капремонт 119 многоэтажек
В 2020 году в Адыгее планируется отремонтировать 119 многоквартирных домов на общую сумму 161,2 млн рублей
В минстрое Адыгеи сообщили, что реализация региональной программы капитального ремонта в 2020 году ведется в соответствии с утвержденной дорожной картой. По итогам первого полугодия завершен капремонт в 19 домах на общую сумму 39,2 млн рублей.
«В домах с лифтом минимальный взнос составил 7,50 рублей за 1 кв. метр общей площади помещения в месяц. В целом собираемость взносов на капитальный ремонт по итогам 2019 года составила 110,3%. В этом году из-за пандемии отмечалось снижение платежей, но к концу года планируется достичь среднероссийского уровня собираемости», — отметили в минстрое Адыгеи.
Читайте также:
В пресс-службе главы республики добавили, что в период с 2008 по 2016 год при финансовой поддержке Фонда реформирования ЖКХ в Адыгее отремонтировали 737 многоэтажек общей площадью более 1,5 млн кв. метров, жилищные условия улучшили 61 тыс. 830 человек. На эти цели было направлено 1,329 млрд рублей, в том числе 1,06 млрд рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
После внесения изменений в жилищное законодательство был создан Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона