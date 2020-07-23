В Адыгее собираются досрочно расселить 29 аварийных домов

Власти Адыгеи 22 июля обсудили с Фондом содействия реформированию ЖКХ программу переселения граждан из аварийного жилья в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 22 июля подписали соглашение, которое предусматривает досрочное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в республике. Согласно договоренностям, сроки ликвидации ветхого фонда сдвинутся почти на три года — с сентября 2025 года на декабрь 2022 год. За это время необходимо ликвидировать весь ветхий фонд, который был признан таковым после 2017 года. Это касается 29 аварийных домов или 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, на которых проживает 425 человек. На реализацию проекта потребуется 311 млн рублей из средств Фонда ЖКХ при софинансировании из республиканского бюджета в размере 3 млн рублей. «Важно быстро ликвидировать все 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, что даст возможность реализации новых планов. После 2017 года уже признаны аварийными 4,5 тыс. кв. метров жилья. И мы понимаем, что эта цифра может увеличиться в ходе обследования жилья», — отметил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ.