В Сочи туристка выпала из окна гостиницы

В одном из отелей Адлерского района города Сочи произошла трагедия.

Под окнами гостиницы была обнаружена женщина, которая, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. К сожалению, прибывшим врачам не удалось спасти 25-летнюю женщину. Реанимационные мероприятия не помогли, туристка скончалась. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Юга.ру сообщали о происшествии в Сальске Ростовской области, где из роддома был похищен ребенок. Похищение, согласно предварительным данным, произошло примерно в 3:00 в ночь на 25 июля.