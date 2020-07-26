В Сочи туристка выпала из окна гостиницы
Краснодарский край Евгений Мельченко
В Адлерском районе города Сочи произошла трагедия
В одном из отелей Адлерского района города Сочи произошла трагедия.
Под окнами гостиницы была обнаружена женщина, которая, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. К сожалению, прибывшим врачам не удалось спасти 25-летнюю женщину. Реанимационные мероприятия не помогли, туристка скончалась. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее Юга.ру сообщали о происшествии в Сальске Ростовской области, где из роддома был похищен ребенок. Похищение, согласно предварительным данным, произошло примерно в 3:00 в ночь на 25 июля.
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