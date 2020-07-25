Из роддома в Ростовской области похитили новорожденного

Всех, у кого есть любая информация о местонахождении младенца, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112 . Также поисковики сообщили, что им нужна помощь добровольцев.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области. Устанавливаются причастные к преступлению, пишет RT .

Следственный комитет 25 июля сообщили о том, что в Сальске Ростовской области из роддома исчез младенец

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