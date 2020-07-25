Из роддома в Ростовской области похитили новорожденного

Ростовская область

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Следственный комитет 25 июля сообщили о том, что в Сальске Ростовской области из роддома исчез младенец

По данным следствия, 25 июля около 3:00 из палаты родильного отделения Сальской ЦРБ неизвестный похитил новорожденного мальчика.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетнего).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области. Устанавливаются причастные к преступлению, пишет RT.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал на своем сайте фото и приметы похищенного ребенка: рост — 52 см, вес — 3,6 кг, серые глаза, лысый.

Всех, у кого есть любая информация о местонахождении младенца, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также поисковики сообщили, что им нужна помощь добровольцев.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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