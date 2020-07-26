На Кубани коронавирус за сутки диагностировали у 94 человек

Оперштаб Кубани уточнил, что среди 94 заболевших 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от 5 до 79 лет. В Краснодаре диагностировали 22 пациента с COVID-19, в остальном случаи распределились так:

15 — в Армавире;

7 — в Славянском районе;

6 — в Сочи;

5 — в Усть-Лабинском и Белореченском районах;

4 — в Кавказском и Апшеронском районах;

3 — в Новокубанском, Северском, Павловском и Кореновском районах;

2 — в Успенском, Тбилисском и Выселковском районах, а также Геленджике;

1 — в Кущевском, Тимашевском, Каневском, Динском и Курганинском районах, а также Анапе.