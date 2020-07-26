На Кубани коронавирус за сутки диагностировали у 94 человек
В России к 26 июля количество заболевших коронавирусом превысило 812 тыс. человек
За сутки в России выявили 5 тыс. 765 новых случаев заражения коронавирусом.
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Оперштаб Кубани уточнил, что среди 94 заболевших 66 женщин и 28 мужчин в возрасте от 5 до 79 лет. В Краснодаре диагностировали 22 пациента с COVID-19, в остальном случаи распределились так:
- 15 — в Армавире;
- 7 — в Славянском районе;
- 6 — в Сочи;
- 5 — в Усть-Лабинском и Белореченском районах;
- 4 — в Кавказском и Апшеронском районах;
- 3 — в Новокубанском, Северском, Павловском и Кореновском районах;
- 2 — в Успенском, Тбилисском и Выселковском районах, а также Геленджике;
- 1 — в Кущевском, Тимашевском, Каневском, Динском и Курганинском районах, а также Анапе.
За период пандемии в крае COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 784 человек, 103 пациентов скончались и 6 тыс. 701 человека выздоровели. Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 35 человек и еще один на ЭКМО.
В минздраве Кубани уточнили, что с подозрением на коронавирус в больницы обратились 20 тыс. 673 человека, из них 2 тыс. 332 ребенка. На стационарном лечении находятся 2 тыс. 560 пациентов, под наблюдением по месту жительства — 3 тыс. 439 человек.
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