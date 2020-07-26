В Краснодаре на улице Уральской произошел пожар

Краснодарский край

Распечатать

На Комсомольском микрорайоне Краснодара в ночь на 26 июля произошел пожар

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, произошло возгорание строительных поддонов на открытой территории обшей площадью 200 квадратных метров. Сообщение в пожарно-спасательный гарнизон поступило в 03:04. К 04:32 возгорание уже было ликвидировано. На тушение задействовали пять единиц техники и 21 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в Анапе в середине дня 22 июля начался пожар в жилом здании — загорелся один из корпусов отеля.

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани умер еще один пациент с коронавирусом
В центре Краснодара молодежь устроила вечеринку
В Краснодаре на улице Уральской произошел пожар
На Кубани коронавирус за сутки диагностировали у 94 человек
График подачи воды в Геленджике сократили до полутора часов
Из роддома в Ростовской области похитили новорожденного

Лента новостей

Статьи Партнерский

Инновационный центр для бизнеса

Для кого он и какие услуги предоставляет?

Статьи Партнерский

Как жажда жизни влияет на здоровье?

Посткарантинный тест

Заявление в Красноярский край, ржавая вода и отсутствие проб

Узнали, как жителям Школьного микрорайона возвращают питьевую воду в дома

Реклама на портале