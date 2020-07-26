В Краснодаре на улице Уральской произошел пожар

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, произошло возгорание строительных поддонов на открытой территории обшей площадью 200 квадратных метров. Сообщение в пожарно-спасательный гарнизон поступило в 03:04. К 04:32 возгорание уже было ликвидировано. На тушение задействовали пять единиц техники и 21 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в Анапе в середине дня 22 июля начался пожар в жилом здании — загорелся один из корпусов отеля.