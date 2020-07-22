В Анапе на Пионерском проспекте горит двухэтажный дом
В Анапе в середине дня 22 июля начался пожар в жилом здании
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 13:12. Прибывшие на место спасатели установили, что горит двухэтажный дом, огонь охватил площадь 50 кв. метров. В паблике «Анапа регион» уточнили, что загорелся один из корпусов отеля. Как рассказал очевидец происшествия, пламя распространилось на все здание очень быстро — за 4 минуты.
В тушении задействовали 4 единицы техники и 20 спасателей. В 13:45 пожар локализовали, к тому моменту площадь возгорания достигла 200 кв. метров. Еще спустя 20 минут специалисты ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, 24 мая в Новороссийске загорелся многоэтажный дом. Тогда спасли четырех человек.
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В Анапе загорелся один из корпусов отеля Петроградский Форт на Проспекте Пионерский, 151 . По словам очевидцев возгорание произошло моментально. Огонь разошелся на 200 квадратных метров 2-этажного строения. На месте работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС. Пожар локализован. Информация о пострадавших уточняется. За видео и оперативную информацию благодарим нашего подписчика @mig.44el2019 #анапа #новостианапы #пожар #анапарегион #происшествия #пожарванапе