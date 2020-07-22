В Анапе на Пионерском проспекте горит двухэтажный дом

В Анапе в середине дня 22 июля начался пожар в жилом здании

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 13:12. Прибывшие на место спасатели установили, что горит двухэтажный дом, огонь охватил площадь 50 кв. метров. В паблике «Анапа регион» уточнили, что загорелся один из корпусов отеля. Как рассказал очевидец происшествия, пламя распространилось на все здание очень быстро — за 4 минуты.

В тушении задействовали 4 единицы техники и 20 спасателей. В 13:45 пожар локализовали, к тому моменту площадь возгорания достигла 200 кв. метров. Еще спустя 20 минут специалисты ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 24 мая в Новороссийске загорелся многоэтажный дом. Тогда спасли четырех человек.