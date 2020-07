В Анапе на Пионерском проспекте горит двухэтажный дом

View this post on Instagram

В Анапе загорелся один из корпусов отеля Петроградский Форт на Проспекте Пионерский, 151 . По словам очевидцев возгорание произошло моментально. Огонь разошелся на 200 квадратных метров 2-этажного строения. На месте работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС. Пожар локализован. Информация о пострадавших уточняется. За видео и оперативную информацию благодарим нашего подписчика @mig.44el2019 #анапа #новостианапы #пожар #анапарегион #происшествия #пожарванапе