В выходные на Кубани будет 33 °C и почти без осадков

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24, 25 и 26 июля прогнозируют незначительное количество осадков

Согласно информации кубанского гидрометцентра, 24 июля в Краснодаре ожидается 31-33 °C, без осадков. Ветер 5-10 м/с, порывы до 12-14 м/с.

В пятницу в крае столбики термометров покажут 27-32 °C, местами до 34 °C. Возможны кратковременные дожди, гроза. На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с, в Новороссийске порывы до 20 м/с.

Ночью в выходные в краевой столице, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет 20-26 °C, с постепенным прогреванием к воскресенью. Днем термометры покажут 31-34 °C. Осадков не ожидается, ветер 4-6 м/с.

В регионе ночью в выходные прогнозируют 17-22 °C, в юго-восточных предгорьях — 12-17 °C. Днем воздух прогреется до 28-33 °C, местами до 35 °C. Ветер 12-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, в Новороссийске они будут еще сильнее — 20-25 м/с. В южной половине края 26 июня пройдет дождь с грозой, в воскресенье дождя не будет.

Краснодар Новороссийск Погода

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