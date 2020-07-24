В Краснодаре открылась Школа молодого предпринимателя

Партнерский Краснодарский край

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24 июля состоялось открытие Школы молодого предпринимателя

Это десятый поток проекта, который призван помочь в изучении основ предпринимательской деятельности. Впервые вся программа Школы молодого предпринимателя упакована в онлайн-формат. Это позволяет всем совершеннолетним жителям края стать участниками этого проекта. 

Школа должна научить анализу рынка, финансовому учету, управлению персоналом и современным инструментам продвижения и маркетинга. Курс рассчитан на 45 дней, его будут вести 9 экспертов. 

Каждый участник проекта может участвовать в конкурсе бизнес-идей и получить рекомендацию в проект «Наставничество». Так называемые трекеры направляют молодых предпринимателей и отслеживают, как человек перемещается от задачи к задаче.

«Для 40% выживание — это уже успех»:

На вопрос корреспондента Юга.ру о том, нет ли в слове «трекер» чрезмерных коннотаций контроля и есть ли у наставников право запрещать те или иные решения учеников, руководитель Школы молодого предпринимателя Алексей Ченцов ответил:

«Наставник — это не руководитель, не тот человек, кто в конце концов отвечает за эффективность бизнеса. Он помогает посмотреть на проблему. Он должен обладать навыками классического коучинга и уметь объяснить участнику проекта, чтобы он сам понял, почему нет. Если наставник скажет просто нет, то человек допустит эту ошибку в другой раз. У наставника нет права заблокировать решение. Илону Маску тоже сказали нет. Facebook тоже не должен был взлететь. Мы искренне считаем, что человек имеет право вложить собственные деньги куда считает нужным».

Ченцов добавил, что по итогам финального тестирования участники получают именной сертификат, который дает право на получение кредита от Фонда микрофинансирования под 2% годовых. Подробнее о деятельности фонда Юга.ру узнали в интервью у его руководителем Ольгой Коваленко.

Записаться в Школу молодого предпринимателя можно через заявку на сайте или по номеру 88612051571.

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