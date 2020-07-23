На Мамаевом кургане открыли памятник солдатам из Адыгеи, защищавшим Сталинград

В Волгограде на Мамаевом кургане 23 июля прошла церемония открытия памятника уроженцам Адыгеи, которые участвовали в освобождении Сталинграда от фашистов

Памятник выполнили в виде раскрытой Книги памяти, в которой на русском и адыгском языках высечены слова «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи — защитникам Сталинграда». 23 июля делегация Адыгеи приняла участие в открытии мемориала и возложила цветы к Вечному огню, братской могиле и надгробию маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Перед установкой памятника специалисты провели исследовательскую работу. Составители Книги памяти Адыгеи выяснили, что Сталинград стал местом последнего боя и гибели 475 солдат из республики. Еще 808 ветеранов в регионе были награждены медалью «За оборону Сталинграда».

«Именно тогда и появилась концептуальная идея памятного знака — это раскрытая Книга памяти, на страницах которой навеки вписаны имена героев великого сражения», — пояснили порталу Юга.ру в комитете Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.