На Мамаевом кургане открыли памятник солдатам из Адыгеи, защищавшим Сталинград

Адыгея, Вся Россия

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В Волгограде на Мамаевом кургане 23 июля прошла церемония открытия памятника уроженцам Адыгеи, которые участвовали в освобождении Сталинграда от фашистов

Памятник выполнили в виде раскрытой Книги памяти, в которой на русском и адыгском языках высечены слова «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи — защитникам Сталинграда». 23 июля делегация Адыгеи приняла участие в открытии мемориала и возложила цветы к Вечному огню, братской могиле и надгробию маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

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Перед установкой памятника специалисты провели исследовательскую работу. Составители Книги памяти Адыгеи выяснили, что Сталинград стал местом последнего боя и гибели 475 солдат из республики. Еще 808 ветеранов в регионе были награждены медалью «За оборону Сталинграда».

«Именно тогда и появилась концептуальная идея памятного знака — это раскрытая Книга памяти, на страницах которой навеки вписаны имена героев великого сражения», — пояснили порталу Юга.ру в комитете Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

Памятник установили на средства фонда Победы по инициативе совета ветеранов Адыгеи. Идею поддержало руководство республики.

«От имени жителей республики благодарю руководство Волгоградской области, всех, кто оказал содействие в деле увековечивания памяти сыновей и дочерей Адыгеи — защитников Сталинграда», — написал в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат кумпилов.

Великая Отечественная война Ветераны История Мурат Кумпилов

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