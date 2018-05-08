Фрагмент двигателя сбитого фашистами самолета в Адыгее передали родственникам погибшего летчика

По приглашению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в преддверии Дня Победы в Адыгею приехали родственники погибшего во время Великой Отечественной войны летчика Михаила Снеговского, который более 75 лет числился без вести пропавшим

Его имя было установлено только в этом году в результате большой исследовательской работы. В декабре 2017 года членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков: пилота — сержанта Михаила Снеговского из Ульяновска и штурмана — воздушного стрелка Бориса Сабодаша, уроженца Каменец-Подольска. Одновременно общественники занимались поисками родственников погибших воинов.

Результатом этой работы стала сегодняшняя встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с Викторией и Валерием Снеговскими — племянниками погибшего летчика Михаила Снеговского. Вместе со своими семьями они приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы в Майкопе в День Победы принять участие в акции «Бессмертный полк» и почтить память своего родственника, впервые побывав на месте его гибели.

В ходе встречи Герой России, депутат Госсовета-Хасэ республики Эдуард Цеев и руководитель Апшеронского филиала Краснодарской краевой организации «Кубанский плацдарм» Владимир Звездилин, которые участвовали в поисковой операции, передали родственникам найденный обломок самолета.

По словам Звездилина, за последние несколько месяцев организации удалось найти обломки самолетов и установить имена членов еще трех экипажей. Также были найдены и их родственники.

«Сегодня мы побывали на месте, где потерпел крушение самолет. Нас переполняют эмоции. Нам стали близкими люди, которые занимались поисковыми работами, а земля Адыгеи — второй родиной», — сказал Валерий Снеговский.

В завершение глава Адыгеи отметил, что в республике будут продолжены исследовательские работы с привлечением широкого круга специалистов для полного восстановления картины освободительных боев, а на месте крушения самолета планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер.

«Говорят, война не закончена, пока не похоронен ее последний солдат. А значит, установив имена ранее неизвестных защитников Отечества, мы делаем еще один шаг к сохранению мира и стабильности. Это — наше достояние, которое необходимо беречь для будущих поколений», — отметил Мурат Кумпилов.