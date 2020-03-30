«МегаФон» сохранит связь при нулевом балансе абонентам старше 65 лет

Партнерский Вся Россия

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«МегаФон» предоставил возможность абонентам старше 65 лет пользоваться связью даже при нулевом балансе или задолженности

Это предложение актуально для тех, кто вынужден оставаться дома из-за пандемии. Достаточно позвонить в call-центр «МегаФона», и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая сохранит связь.

Оператор может зачислить на счет абонента сумму до 3 тыс. рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Эти услуги доступны бесплатно абонентам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Многим важно получать актуальную информацию, обращаясь на горячие линии поддержки в условиях пандемии. «МегаФон» сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств РФ в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Полный список номеров есть на сайте.

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