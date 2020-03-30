«МегаФон» сохранит связь при нулевом балансе абонентам старше 65 лет

«МегаФон» предоставил возможность абонентам старше 65 лет пользоваться связью даже при нулевом балансе или задолженности

Это предложение актуально для тех, кто вынужден оставаться дома из-за пандемии. Достаточно позвонить в call-центр «МегаФона», и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая сохранит связь.

Оператор может зачислить на счет абонента сумму до 3 тыс. рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Эти услуги доступны бесплатно абонентам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.