«МегаФон» сохранит связь при нулевом балансе абонентам старше 65 лет
«МегаФон» предоставил возможность абонентам старше 65 лет пользоваться связью даже при нулевом балансе или задолженности
Это предложение актуально для тех, кто вынужден оставаться дома из-за пандемии. Достаточно позвонить в call-центр «МегаФона», и сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая сохранит связь.
Оператор может зачислить на счет абонента сумму до 3 тыс. рублей, погасить которую можно будет позже и без комиссии. Эти услуги доступны бесплатно абонентам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
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Многим важно получать актуальную информацию, обращаясь на горячие линии поддержки в условиях пандемии. «МегаФон» сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств РФ в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия». Полный список номеров есть на сайте.