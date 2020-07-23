Житель Сочи стал сотой жертвой коронавируса в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 23 июля сообщил о смерти 55-летнего жителя Сочи с COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 5 тыс. 848 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 инфицированных на Кубани. Всего в регионе скончались 100 человек c подтвержденным COVID-19, в том числе один за последние сутки.

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Оперштаб Кубани уточнил, что умерший — 55-летний житель Сочи. Мужчина заболел 6 июля, позже его госпитализировали в городскую больницу № 5 с внебольничной двухсторонней пневмонией. Самочувствие пациента ухудшалось и его подключили к аппарату ИВЛ. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Мужчину спасти не удалось.

Напомним, по данным на 23 июля в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ на Кубани находится 23 пациента, один — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Сочи

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