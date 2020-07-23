В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажном доме, есть пострадавший

В Краснодаре ночью 23 июля произошел пожар в многоэтажке на улице Игнатова

Возгорание началось в квартире на шестом этаже многоэтажного дома. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру «01» в 3:30. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пламя распространилось на площади 50 кв. метров. Видео с пожаром опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В тушении задействовали 8 единиц техники и 24 человека. Из здания эвакуировали 10 жильцов, которые находились в зоне опасности. В 4:25 огонь на площади 50 кв. метров локализовали, спустя 15 минут его полностью потушили.

В пожаре пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 23 июля.

Напомним, в начале июля в краевой столице загорелась зиповская больница. Из нее эвакуировали 80 человек.