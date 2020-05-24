В многоэтажном доме Новороссийска произошел пожар, спасли четыре человека

Краснодарский край

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В Новороссийске ночью 24 мая начался пожар в квартире многоэтажного дома

Сообщение о происшествии на Мысхакском шоссе поступило спасателям в 2:30. В 2:44 прибывшее на место первое подразделение установило, что горит квартира на площади 35 кв. метров в многоэтажном доме. Видео с пожаром опубликовали в группе «ДТП и ЧП Новороссийска» «Вконтакте».

Во время пожара эвакуировали 30 человек, спасли восемь жильцов, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. При тушении задействовали 3 единицы техники и 10 человек. Работали два звена газодымозащитников.

В 2:46 пожар локализовали на площади 35 кв. метров, в 3:12 его потушили. Пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Краснодаре загорелась квартира в шестиэтажном доме. Погиб один человек.

Новороссийск Пожары

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