На Кубани умерла пациентка с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 21 июля сообщил о смерти жительницы Белореченского района с коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 78, теперь на Кубани COVID-19 выявили у 7 тыс. 340 человек. Всего в крае умерли 98 больных, в том числе один за последние сутки.

По данным оперштаба Кубани, в специализированной клинической инфекционной больнице скончалась 69-летняя жительница Белореченского района. Она заболела 1 июля: у нее выросла температура, появились слабость и кашель. Пациентку госпитализировали в СКИБ 6 июля, где на фоне тяжелой формы коронавируса у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

С 16 июля пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. В минздраве региона отметили, что пациентка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Белореченский район Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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