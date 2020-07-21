На Кубани продолжает расти число заражений коронавирусом. В Краснодаре за сутки выявили 49 инфицированных

В Краснодарском крае к 21 июля COVID-19 выявили у 7 тыс. 340 человек

На юге России и Северном Кавказе за минувший день подтвердили коронавирус у 458 человек: 123 — в Ростовской области, 109 — в Ставропольском крае, 78 — в Краснодарском крае, 41 — в Дагестане, 27 — в Адыгее, 25 — в Карачаево-Черкесии, 16 — в Кабардино-Балкарии, 15 — в Северной Осетии, 14 — в Крыму, 10 — в Чечне.

В России за последние сутки выявили 5 тыс. 842 новых случая заражения . По данным федерального оперштаба , выздоровели 8 тыс. 782 человека, скончались 153 пациента.

В Краснодарском крае 21 июля число зараженных увеличилось на 78 человек . За сутки выздоровели 98 человек, был один смертельный исход.

Всего в России к 21 июля зарегистрировали 783 тыс. 328 случаев инфицирования . Выздоровели 562 тыс. 384 человека, было 12 тыс. 580 летальных исходов, пишет RT .

Среди заразившихся 12 детей, они лечатся в Краснодаре, Сочи, Северском, Выселковском, Кавказском и Туапсинском районах.

За все время пандемии в крае заболели 7 тыс. 340 человек, из них 558 детей. Выздоровели 6 тыс. 252 пациента, умерли 98 больных . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 18 пациентов, один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Жителям и гостям края необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию», — призвали в минздраве Кубани.

Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 143 человека, в обсерваторах наблюдают за 49 приезжими.