На Кубани продолжает расти число заражений коронавирусом. В Краснодаре за сутки выявили 49 инфицированных
В Краснодарском крае к 21 июля COVID-19 выявили у 7 тыс. 340 человек
В России за последние сутки выявили 5 тыс. 842 новых случая заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 782 человека, скончались 153 пациента.
На юге России и Северном Кавказе за минувший день подтвердили коронавирус у 458 человек: 123 — в Ростовской области, 109 — в Ставропольском крае, 78 — в Краснодарском крае, 41 — в Дагестане, 27 — в Адыгее, 25 — в Карачаево-Черкесии, 16 — в Кабардино-Балкарии, 15 — в Северной Осетии, 14 — в Крыму, 10 — в Чечне.
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Всего в России к 21 июля зарегистрировали 783 тыс. 328 случаев инфицирования. Выздоровели 562 тыс. 384 человека, было 12 тыс. 580 летальных исходов, пишет RT.
В Краснодарском крае 21 июля число зараженных увеличилось на 78 человек. За сутки выздоровели 98 человек, был один смертельный исход.
Согласно данным краевого оперштаба, новые случаи распределились следующим образом:
- 49 — в Краснодаре;
- по 5 — в Сочи и Туапсинском районе;
- 3 — в Армавире;
- по 2 — в Кавказском, Крымском, Северском и Белореченском районах;
- по 1 — в Тихорецком, Гулькевичском, Ейском, Павловском, Отрадненском, Динском, Выселковском районах и в Горячем Ключе.
Среди заразившихся 12 детей, они лечатся в Краснодаре, Сочи, Северском, Выселковском, Кавказском и Туапсинском районах.
За все время пандемии в крае заболели 7 тыс. 340 человек, из них 558 детей. Выздоровели 6 тыс. 252 пациента, умерли 98 больных. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 18 пациентов, один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
«Жителям и гостям края необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию», — призвали в минздраве Кубани.
Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 143 человека, в обсерваторах наблюдают за 49 приезжими.
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