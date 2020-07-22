В Краснодаре состоялась презентация центра «Мой бизнес». Ее посетил Кондратьев

Партнерский Краснодарский край

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21 июля в Краснодаре презентовали центр «Мой бизнес» на ул. Северной, 405

Презентацию провели для приглашенных гостей из бизнес-сообщества и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Если есть востребованность, значит, вы создали то, чего действительно не хватает на рынке начинающим бизнесменам», — заявил губернатор.

Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультации по всем мерам господдержки, реализуемой в регионе. Он создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Ситуация патовая, мы закрылись»:

Центр «Мой бизнес» объединяет всю краевую инфраструктуру в одном окне. Здесь предприниматель сможет найти любую информацию о господдержке, а в дальнейшем — и саму господдержку.

В центре можно бесплатно получить услуги по кредитованию, налогообложению, бухучету, юридическим аспектам, пройти обучение по предпринимательству и открыть свое дело. 

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Услуги центра можно получить по следующим адресам:

  • ул. Северная, 405, 1 этаж, инновационный центр, 
  • ул. Трамвайная, 2/6, 1 этаж, бизнес-центр «Меркурий»,
  • ул. Уральская, 79/1, 2 этаж, СБС Мегамолл.

Подробнее можно узнать по телефону горячей линии всех центров «МойБизнес» 88619920368, на страницах @moibiz93 в соцсетях или на сайте.

Бизнес-сообщество Вениамин Кондратьев Инновации Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Экономика

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