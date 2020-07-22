В Краснодаре состоялась презентация центра «Мой бизнес». Ее посетил Кондратьев

21 июля в Краснодаре презентовали центр «Мой бизнес» на ул. Северной, 405

Презентацию провели для приглашенных гостей из бизнес-сообщества и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Если есть востребованность, значит, вы создали то, чего действительно не хватает на рынке начинающим бизнесменам», — заявил губернатор.

Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультации по всем мерам господдержки, реализуемой в регионе. Он создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».