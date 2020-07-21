В Краснодаре нашли 13-летнюю девочку, которую искали в городе всю ночь

Как писали Юга.ру, 20 июля 13-летняя девочка вышла из дома на улице Школьной и не вернулась. В соцсетях стали публиковать фотографии школьницы с просьбой о репосте, также поиски организовала «Лиза Алерт». Следственный комитет утром 21 июля сообщил о проведении доследственной проверки и опубликовал приметы пропавшей.

В 13:00 в паблике «Туподар Краснодар» написали, что девочку заметили гуляющей по центру. А в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео, в котором мужчина едет на машине и показывает сидящую в соседнем кресле пропавшую:

«Не представляете себе, я нашел эту девочку. Ехал на Сенной рынок, она стояла там».

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что местонахождение подростка установлено, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.