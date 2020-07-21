В Краснодаре пропала без вести 13-летняя Алина Схаляхо

В Краснодаре 20 июля ушла и не вернулась 13-летняя девочка, СК проводит проверку

Днем 20 июля Алина Схаляхо вышла из своего дома на улице Школьной и не вернулась. Следствие начало проверку по факту исчезновения несовершеннолетней и сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.

Приметы подростка: рост 166-170 см, среднее телосложение, темные длинные волосы. Носит очки. В момент исчезновения была в черных джинсах и черных кроссовках с белой подошвой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 21 июля.

Тех, кто видел девочку или что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (861) 224-45-59 или 02.

Как писали Юга.ру, в середине июля в краевой столице в четвертый раз за два года пропал пенсионер с тростью.