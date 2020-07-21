МЧС Кубани предупредило о формировании смерчей над морем

Краснодарский край

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На Черноморском побережье Краснодарского края 21 июля будет высокая вероятность формирования смерчей

Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде. Утром из-за прошедших ливней в городе перестали ходить трамваи и троллейбусы, однако позже движение восстановили.

По данным северо-кавказского гидрометцентра, до конца суток над Черным морем на участке от бухты Инал до поселка Магри есть опасность формирования смерчей.

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Жителям и гостям региона рекомендовали находиться в помещениях и не выходить на улицу. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили о необходимости контроля за детьми.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или в подъездах зданий. Нельзя прятаться возле стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

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