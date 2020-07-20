На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

Краснодарский край

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МЧС Кубани 20 июля объявило экстренное предупреждение из-за высоких температур

По данным Северо-кавказского гидрометцентра, 20 июля в северной и восточной частях региона ожидается жара до 39 °С. На Черноморском побережье на участке Анапа — Магри столбики термометров поднимутся до 37 °С. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за увеличения количества пожаров.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костры можно в предназначенных для этого местах, а если вы увидели горящую растительность — необходимо сообщить об этом пожарным.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (nелефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Как писали Юга.ру, в начале недели, с 20 по 22 июля, в Краснодарском крае прогнозируют жару до 37 °C, также в регионе ожидаются дожди.

Краснодар МЧС Погода

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