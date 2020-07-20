На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

По данным Северо-кавказского гидрометцентра, 20 июля в северной и восточной частях региона ожидается жара до 39 °С. На Черноморском побережье на участке Анапа — Магри столбики термометров поднимутся до 37 °С. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за увеличения количества пожаров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напомнили, что в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костры можно в предназначенных для этого местах, а если вы увидели горящую растительность — необходимо сообщить об этом пожарным.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40 (nелефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).