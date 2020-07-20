Курорт «Роза Хутор» открыл «Роза Вейк парк» для пляжных видов спорта

Краснодарский край

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В «Роза Вейк парке» можно заниматься вейкбордом, вейкфоилом, фрисби, сап-серфингом, теннисом и пляжным волейболом — и это не все

Комплекс расположен на высоте более 1000 метров — на берегу Верхнего озера, которое заполнено горной водой средней температуры 22 градуса. Его глубина более 5 метров, а зеркало занимает около 1,4 га.

В парке действуют две реверсивные установки с автоматическим управлением: одна для начинающих райдеров, другая — для продвинутых, с фигурами для прыжков. В прокат можно взять оборудование от ведущих производителей индустрии — это обеспечивает комфорт и безопасность. Фигуры в парке выполнены с учетом последних мировых тенденций в вейкбординге. При этом их могут использовать как новички, так и профессионалы — в зависимости от сложности трюков. Обучение проводят опытные инструкторы.

В 2018 году:

Для тех, кто не катается на вейке, в парке предусмотрены и другие развлечения. Здесь есть зона для плавания и возможность заниматься сап-серфингом и сап-поло. На специальной «Площадке для пляжных видов спорта» желающие могут сыграть в футбол, волейбол, теннис, регби и фрисби.

«Это первая в нашей стране площадка для пляжных видов спорта, расположенная в горах. Ее размеры — 56 на 20 метров, она создана с соблюдением всех стандартов отечественных федераций и может использоваться полностью — для игры в футбол, либо делиться на четыре части — для волейбола. Тренировки на высоте гораздо эффективнее обычных. Поэтому площадка предназначена не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов, которые могут проводить здесь свои сборы и соревнования», — отметили в пресс-службе курорта.

Курорт планирует продолжить работу высокогорной площадки и в зимний период — для волейбола или футбола на снегу.

Водные виды спорта Курорты и туризм отдых Пляжные виды спорта Роза Хутор

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