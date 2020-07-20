МегаФон проложит оптоволокно в Арктике, чтобы соединить континенты

Партнерский Вся Россия

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Проект Arctic Connect позволит передавать сигнал за беспрецедентно короткое время

Группа МегаФон вместе с партнером проекта АО «Росгеология» приступает к первому этапу проекта Arctic Connect — исследованиям рельефа арктических морей России.

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Цель проекта — проложить подводную волоконно-оптическую линию связи из Европы в Азию по оптимальному маршруту и построить отводы на прибрежные российские территории. Оптоволокно предоставит пользователям соединение с минимальным уровнем задержки — такие условия не предлагает ни одна из существующих линий. Пропускная способность в 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Пока Илон Маск запускает в космос тысячи спутников для создания глобального интернет-покрытия, мир продолжает пользоваться оптическим волокном. Тонкие стеклянные нити передают терабайты информации с помощью света, и, по прогнозам экспертов, такой способ останется с человечеством надолго.

Благодаря отводам, которые построят от основной линии, стабильный и быстрый интернет получат также Арктика и Дальний Восток — это значительно ускорит социально-экономическое развитие регионов. Предварительно запланировано сделать 11 отводов — их итоговое количество будет зависеть от потребности и геологической обстановки (возможности проложить экономически оправданную ветку).

Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона: — Современный мир становится все более требовательным к такому показателю, как скорость интернета, и чем короче линия связи, тем меньше задержка сигнала. В силу сферичности нашей прекрасной Земли маршрут через Арктику получится самым коротким для соединения Европы и Азии — именно поэтому мы решились на столь смелый проект.

Экспедиция по разведке оптимального маршрута для прокладки кабеля стартует 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев», оснащенное самым современным оборудованием, пройдет несколько участков в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность участков, которые предстоит изучить в 2020 году, составит 6,5 тыс. км.

Сергей Горьков, председатель правления «Росгеологии»: — «Росгеология» располагает самым большим в мире исследовательским флотом для проведения сейсмических и геологических работ. В предстоящей экспедиции мы будем использовать наш многолучевой эхолот, чтобы прозондировать все участки маршрута, а также глубоководные аппараты российского производства, которые к настоящему моменту хорошо себя зарекомендовали на других проектах.

Второй этап исследований намечен на 2021 год — экспедиция подробно изучит инженерные условия прокладки кабеля. Подрядчик на строительно-монтажные работы уже предварительно определен, запустить линию связи МегаФон планирует в 2023 году.

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