МегаФон проложит оптоволокно в Арктике, чтобы соединить континенты

Цель проекта — проложить подводную волоконно-оптическую линию связи из Европы в Азию по оптимальному маршруту и построить отводы на прибрежные российские территории. Оптоволокно предоставит пользователям соединение с минимальным уровнем задержки — такие условия не предлагает ни одна из существующих линий. Пропускная способность в 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Пока Илон Маск запускает в космос тысячи спутников для создания глобального интернет-покрытия, мир продолжает пользоваться оптическим волокном. Тонкие стеклянные нити передают терабайты информации с помощью света, и, по прогнозам экспертов, такой способ останется с человечеством надолго.