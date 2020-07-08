«МегаФон» ускорил мобильный интернет в первом полугодии 2020 года

Международная компания Ookla провела независимое исследование качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в РФ

По версии исследования «МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории РФ. Этот формат тестирования определяет скорость в любой локации и дает объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 млн замеров в сетях всех операторов с января по июнь. В целом по РФ средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 мс. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге — 29,29 Мбит/с, Новосибирске — 42,95 Мбит/с, Самаре — 27,52 Мбит/с.

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«МегаФон» сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, поэтому компания развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы дать максимум возможностей цифровым абонентам. «Мы особо рады получить награду в этом году, когда на пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки и в местах нехарактерных значений точечно вводили базовые станции. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали: в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас», — отметил гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян.

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