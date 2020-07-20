«Краснодар» уступил «Динамо» и лишился возможности занять второе место в РПЛ
«Краснодар» 19 июля встретился с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ
Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 0:2.
На 17-й минуте голкипер «быков» Матвей Сафонов получил красную карточку и был удален с поля. Вместо него вышел 22-летний Денис Адамов, который впервые сыграл в Российской премьер-лиге.
Первый гол встречи на 27-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Второй мяч в ворота черно-зеленых отправил бывший игрок «Краснодара» Жоазиньо.
Сейчас в турнирной таблице «быки» занимают третье место (49 очков). У «Локомотива» 54 очка, что лишает «Краснодар» возможности подняться на второе место. Напомним, 5 июля «Краснодар» дома уступил «Зениту», чем позволил петербуржцам досрочно стать чемпионами России. В рамках турнира у горожан остался один матч — 22 июля с чеченским «Ахматом»
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