«Краснодар» уступил «Динамо» и лишился возможности занять второе место в РПЛ

«Краснодар» 19 июля встретился с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 0:2.

На 17-й минуте голкипер «быков» Матвей Сафонов получил красную карточку и был удален с поля. Вместо него вышел 22-летний Денис Адамов, который впервые сыграл в Российской премьер-лиге.

Первый гол встречи на 27-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Второй мяч в ворота черно-зеленых отправил бывший игрок «Краснодара» Жоазиньо.