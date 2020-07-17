На Ростов обрушился тропический ливень и все затопил (видео из соцсетей)
В Ростове-на-Дону 17 июля начался сильный дождь. Портал Юга.ру собрал подборку видео местных жителей из соцсетей о том, что происходит в городе
Утром на Ростов обрушились ливневые дожди, которые парализовали движение общественного транспорта, залили подземные переходы и складские помещения. Как уточнил RT, уровень воды в реке Темерник резко поднялся. По прогнозу Северокавказского гидрометцентра, сильный дождь продолжится в городе и 18 июля.
МЧС рекомендовало ростовчанам оставаться дома, не переходить улицу в потоке воды, пользоваться зонтом, надевать плащ и резиновые сапоги. В экстренных ситуациях следует звонить по телефону 112.
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Для устранения подтоплений на дорогах города работают шесть дежурных бригад департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, сотрудники МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, сильные дожди прогнозируют 17 и 18 июля также на территории Краснодарского края.
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������Автор: «Это на Извилистой такое творится, ливневок нет, все машины утонули» __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ #чпрнд #чпростов #новостиростова #ростовнадону #ливень #затопилодвор #новостиростованародныйрепортёр #народныйрепортёр #ростовдон #помощь #примитемеры #ростов161
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Еще одну подборку видео очевидцев можно посмотреть на сайте телеканала «360».
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