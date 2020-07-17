На Ростов обрушился тропический ливень и все затопил (видео из соцсетей)

Ростовская область, Вся Россия

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В Ростове-на-Дону 17 июля начался сильный дождь. Портал Юга.ру собрал подборку видео местных жителей из соцсетей о том, что происходит в городе

Утром на Ростов обрушились ливневые дожди, которые парализовали движение общественного транспорта, залили подземные переходы и складские помещения. Как уточнил RT, уровень воды в реке Темерник резко поднялся. По прогнозу Северокавказского гидрометцентра, сильный дождь продолжится в городе и 18 июля.

МЧС рекомендовало ростовчанам оставаться дома, не переходить улицу в потоке воды, пользоваться зонтом, надевать плащ и резиновые сапоги. В экстренных ситуациях следует звонить по телефону 112.

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Для устранения подтоплений на дорогах города работают шесть дежурных бригад департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, сотрудники МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, сильные дожди прогнозируют 17 и 18 июля также на территории Краснодарского края.

Еще одну подборку видео очевидцев можно посмотреть на сайте телеканала «360».

МЧС Погода Стихийные бедствия

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