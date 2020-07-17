На Ростов обрушился тропический ливень и все затопил (видео из соцсетей)

В Ростове-на-Дону 17 июля начался сильный дождь. Портал Юга.ру собрал подборку видео местных жителей из соцсетей о том, что происходит в городе

Утром на Ростов обрушились ливневые дожди, которые парализовали движение общественного транспорта, залили подземные переходы и складские помещения. Как уточнил RT, уровень воды в реке Темерник резко поднялся. По прогнозу Северокавказского гидрометцентра, сильный дождь продолжится в городе и 18 июля.

МЧС рекомендовало ростовчанам оставаться дома, не переходить улицу в потоке воды, пользоваться зонтом, надевать плащ и резиновые сапоги. В экстренных ситуациях следует звонить по телефону 112.