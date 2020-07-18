В Краснодаре скончалась пациентка с коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 18 июля сообщил подробности о новом летальном случаев в регионе, вызванном COVID-19
За последние сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 70 человек, был зафиксирован один летальный случай. Всего за время пандемии на Кубани зарегистрировали 7 тыс. 115 случаев коронавируса. При этом 6 тыс. 78 пациентов были выписаны с выздоровлением, а 94 человека скончались.
Как позже рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, 94 умершим пациентом с коронавирусом стала 56-летняя жительница Краснодара.
Она заболела в конце июня и была госпитализирована в горбольницу №3. Тест на коронавирус дал положительный результат. Позже женщину перевели в краевую больницу, где подключили к ЭКМО. Спасти ее не удалось.
Отмечается, что кроме диагностированной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмония тяжелой степени женщина также болела астмой и аутоиммунным тиреоидитом (воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное аутоиммунными причинами).
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