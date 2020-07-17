В Краснодаре отремонтируют две скейт-площадки

В Краснодаре проведут ремонт скейт-площадок на Затоне и в сквере Дружбы Народов

Площадку на Затоне возле спорткомплекса «Олимп» планируют отремонтировать до конца лета. Предположительно, работами может заняться компания, которая построила около 50 скейт-парков на Кубани. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил профинансировать обновление площадки.

«В Краснодаре очень много ребят разного возраста, которые увлекаются такими видами спорта. Сегодня мы видим, что на территории Затона, например, уже все развалилось, заниматься там невозможно. Считаю, что мы должны привести этот скейт-парк в порядок, как и другие, которые нуждаются в ремонте», — сказал Первышов.

Глава города предложил сначала полностью обновить верхнюю часть площадки, чтобы до конца лета ее можно было использовать. Параллельно с ремонтом специалисты подготовят проект реконструкции нижней части скейт-парка.