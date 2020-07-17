В Краснодарском крае число зараженных коронавирусом достигло 7 тысяч человек 

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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С начала пандемии коронавируса и к 17 июля на Кубани выявили свыше 7 тысяч инфицированных COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 6 тыс. 406 жителей 83 регионов. При этом у 26% из них болезнь протекала бессимптомно. Выздоровели 7 тыс. 681 больной, скончались 186 человек.

Больше всего новых зараженных — в Москве (+575), Свердловской области (+301) и в Ханты-Мансийском автономном округе (+249). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 485 человек, новые случаи распределились следующим образом:

  • 129 — Ставропольский край;
  • 97 — Ростовская область;
  • 66 — Краснодарский край;
  • 44 — Дагестан;
  • 28 — Карачаево-Черкесия;
  • 27 — Ингушетия;
  • 25 — Кабардино-Балкария;
  • 18 — Адыгея;
  • по 17 — Северная Осетия, Чечня и Крым.

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Всего в стране коронавирус диагностировали у 759 тыс. 203 жителей всех 85 регионов. За все время зарегистрировано 12 тыс. 123 летальных исхода, из больниц выписали 539 тыс. 373 пациента.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил данные о 66 зараженных и отметил, что за прошлые сутки из больниц выписали 67 человек. Зафиксирована одна смерть пациента с коронавирусом.

В оперштабе рассказали, что в числе новых зараженных — 46 женщин и 20 мужчин. Самому старшему пациенту 80 лет, самому младшему — 10 лет.

Новые случаи распределились по районам так:

  • 28 — Краснодар;
  • 9 — Сочи, 
  • 8 — Армавир;
  • по 5 — Туапсинский и Новокубанский районы;
  • 2 — Успенский район; 
  • по 1 — Анапа, Новороссийск и Геленджик, Каневской, Крымский, Кавказский, Белореченский, Тихорецкий и Брюховецкий районы.

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Всего на Кубани к 17 июля количество инфицированных достигло 7 тыс. 45 человек. Выздоровели 6 тыс. 2 пациента, скончались 93 больных. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 18 пациентов, еще 2 — на ЭКМО, уточнили в  краевом министерстве здравоохранения.

В медучрежждения региона обратились 18 тыс. 763 больных с подозрением на COVID-19, включая 1 тыс. 926 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 295 пациентов. Под наблюдением врачей поликлиник — 3 тыс. 41 человек. В обсерваторах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы остаются 225 приезжих.

Коронавирус Медицина смерть

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