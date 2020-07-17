В Краснодарском крае число зараженных коронавирусом достигло 7 тысяч человек 

С начала пандемии коронавируса и к 17 июля на Кубани выявили свыше 7 тысяч инфицированных COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 6 тыс. 406 жителей 83 регионов . При этом у 26% из них болезнь протекала бессимптомно. Выздоровели 7 тыс. 681 больной, скончались 186 человек. Больше всего новых зараженных — в Москве (+575), Свердловской области (+301) и в Ханты-Мансийском автономном округе (+249). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 485 человек, новые случаи распределились следующим образом: 129 — Ставропольский край;

97 — Ростовская область;

66 — Краснодарский край;

44 — Дагестан;

28 — Карачаево-Черкесия;

27 — Ингушетия;

25 — Кабардино-Балкария;

18 — Адыгея;

по 17 — Северная Осетия, Чечня и Крым.

Всего в стране коронавирус диагностировали у 759 тыс. 203 жителей всех 85 регионов . За все время зарегистрировано 12 тыс. 123 летальных исхода, из больниц выписали 539 тыс. 373 пациента. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил данные о 66 зараженных и отметил, что за прошлые сутки из больниц выписали 67 человек. Зафиксирована одна смерть пациента с коронавирусом. В оперштабе рассказали, что в числе новых зараженных — 46 женщин и 20 мужчин. Самому старшему пациенту 80 лет, самому младшему — 10 лет. Новые случаи распределились по районам так: 28 — Краснодар;

9 — Сочи,

8 — Армавир;

по 5 — Туапсинский и Новокубанский районы;

2 — Успенский район;

по 1 — Анапа, Новороссийск и Геленджик, Каневской, Крымский, Кавказский, Белореченский, Тихорецкий и Брюховецкий районы.