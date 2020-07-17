В Краснодарском крае число зараженных коронавирусом достигло 7 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса и к 17 июля на Кубани выявили свыше 7 тысяч инфицированных COVID-19
В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 6 тыс. 406 жителей 83 регионов. При этом у 26% из них болезнь протекала бессимптомно. Выздоровели 7 тыс. 681 больной, скончались 186 человек.
Больше всего новых зараженных — в Москве (+575), Свердловской области (+301) и в Ханты-Мансийском автономном округе (+249). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 485 человек, новые случаи распределились следующим образом:
- 129 — Ставропольский край;
- 97 — Ростовская область;
- 66 — Краснодарский край;
- 44 — Дагестан;
- 28 — Карачаево-Черкесия;
- 27 — Ингушетия;
- 25 — Кабардино-Балкария;
- 18 — Адыгея;
- по 17 — Северная Осетия, Чечня и Крым.
Всего в стране коронавирус диагностировали у 759 тыс. 203 жителей всех 85 регионов. За все время зарегистрировано 12 тыс. 123 летальных исхода, из больниц выписали 539 тыс. 373 пациента.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил данные о 66 зараженных и отметил, что за прошлые сутки из больниц выписали 67 человек. Зафиксирована одна смерть пациента с коронавирусом.
В оперштабе рассказали, что в числе новых зараженных — 46 женщин и 20 мужчин. Самому старшему пациенту 80 лет, самому младшему — 10 лет.
Новые случаи распределились по районам так:
- 28 — Краснодар;
- 9 — Сочи,
- 8 — Армавир;
- по 5 — Туапсинский и Новокубанский районы;
- 2 — Успенский район;
- по 1 — Анапа, Новороссийск и Геленджик, Каневской, Крымский, Кавказский, Белореченский, Тихорецкий и Брюховецкий районы.
Всего на Кубани к 17 июля количество инфицированных достигло 7 тыс. 45 человек. Выздоровели 6 тыс. 2 пациента, скончались 93 больных. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 18 пациентов, еще 2 — на ЭКМО, уточнили в краевом министерстве здравоохранения.
В медучрежждения региона обратились 18 тыс. 763 больных с подозрением на COVID-19, включая 1 тыс. 926 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 295 пациентов. Под наблюдением врачей поликлиник — 3 тыс. 41 человек. В обсерваторах Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы остаются 225 приезжих.
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