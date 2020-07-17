Кондратьев и Бурлачко наградили молодых депутатов Краснодара

Победителей конкурса награждали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Лучшим советом (группой) стали молодые парламентарии Краснодара. Победитель получил 3 млн рублей на строительство детской площадки на территории муниципального образования.

Помимо награждения в Законодательном собрании Краснодарского края состоялся совет молодых депутатов. Во время заседания молодые парламентарии обменялись опытом, подвели итоги работы за год и совместно со старшими коллегами сформировали планы дальнейших действий.

Отдельно в Совете молодых депутатов при гордуме Краснодара был отмечен Андрей Анашкин. Депутату вручили благодарность за организацию участия молодежи в местном самоуправлении, сотрудничество с постоянными комитетами ЗСК и активную работу в Совете молодых депутатов Краснодарского края.

«Когда получаешь признание своего труда, понимаешь, что двигаешься в правильно. Теперь главное не снижать заданные темпы работы», — подчеркнул Анашкин.

Прошедший год был первым годом работы Анашкина в качестве депутата, и за это время парламентарий провел более 100 мероприятий.