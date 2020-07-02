Сооснователь партии «Новые Люди» рассказал о подготовке к выборам в гордуму
2 июля сооснователь партии «Новые Люди» Александр Даванков провел брифинг для краснодарских СМИ
Партия запускается в 12 регионах страны, где в 2020 году проходят выборы в местные городские думы. Этой кампанией партия планирует опробовать разные методы политического менеджмента и пиар-активностей. Лучшие из них планируется использовать на грядущих выборах в Государственную Думу.
Во время встречи Александр Даванков не раз подчеркивал принципы партии и набора ее участников — в ней должны состоять люди без бэкграунда в политике, но уже зарекомендовавшие себя в реализации социально значимых проектов. На вопрос от портала «Ясно» о том, будет ли партия привлекать яркие медийные фигуры, Даванков ответил, что его коллективу чужда стратегия фронтменов, которые потом снимутся с выборов и не будут сидеть в думе. «У нас в партии нет Шнура или Ольги Бузовой», — пояснил он.
«Сейчас мы запускаем среди наших кандидатов конкурс-конвейер проектов, из них хотим отобрать пять-семь самых интересных и нужных для города. Их мы поддержим и финансово, и информационно, и нашими активистами. Постараемся, чтобы они прозвучали громко по городу. Возможно, мы не сможем построить такой красивый парк, какой есть в Краснодаре, но что-то очень важное для города мы сделаем», — обрисовал планы партии Даванков.
Политик заверил, что партия продолжит работу независимо от итогов выборов 13 сентября. В подтверждение своих слов он напомнил другие бизнес-проекты основателя партии Алексея Нечаева: «Фаберлику» исполняется 23 года, образовательному проекту «Капитаны» — восемь лет, экологическому движению ЭКА — десять.
«На выборах в Госдуму наша задача — взять 15%, чтобы сформировать фракцию. Мы хотим, чтобы люди могли проявить себя, и взрастить целую плеяду интересных новых политиков. Мы не партия чиновников, мы не можем выиграть только потому, что наши представители занимают высокие посты. Мы пойдем другим путем», — заявил Даванков.
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В Краснодаре партия выдвинула 39 кандидатов по списку и 38 — по одномандатным округам. Это люди без политического прошлого, действительно новые. Обязательным критерием отбора была действующая социальная активность в городе. Среди кандидатов оказались руководитель некоммерческой организации «Чистая Среда» Елена Полосуева (округ № 4), председатель организации медийной безопасности «Социальное кино» Владимир Ким (округ № 7), пластический хирург Павел Асташкин (округ № 34), актер и ведущий Андрей Трегубов, работающий в том числе с благотворительными фондами (округ № 35).