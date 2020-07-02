Партия запускается в 12 регионах страны, где в 2020 году проходят выборы в местные городские думы. Этой кампанией партия планирует опробовать разные методы политического менеджмента и пиар-активностей. Лучшие из них планируется использовать на грядущих выборах в Государственную Думу.

Во время встречи Александр Даванков не раз подчеркивал принципы партии и набора ее участников — в ней должны состоять люди без бэкграунда в политике, но уже зарекомендовавшие себя в реализации социально значимых проектов. На вопрос от портала «Ясно» о том, будет ли партия привлекать яркие медийные фигуры, Даванков ответил, что его коллективу чужда стратегия фронтменов, которые потом снимутся с выборов и не будут сидеть в думе. «У нас в партии нет Шнура или Ольги Бузовой», — пояснил он.