Адыгее дополнительно выделят 165,5 млн рублей на ремонт дорог и отпуск медикам

В Москве 16 июля решили выделить дополнительные средства на ремонт дорог и оплату отпусков медработникам в Адыгее

В столице России сегодня прошло заседание трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований. Там одобрили выделение Адыгее дополнительных средств на ремонт дорог и оплату отпусков медработникам.

В пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова уточнили, что регион дополнительно получит 165,5 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства отремонтируют 15,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, городских агломераций.

Ранее Юга.ру писали, что пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов в Адыгее, их планируют реализовать в полном объеме. В рамках данного нацпроекта в этом году в республике решили отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 км. На эти цели направили 491 млн рублей.

В минстрое Адыгеи порталу Юга.ру подтвердили, что все планируемые работы практически завершены. Началась подготовка к ремонту дорог сверх плана.

«Решение этой задачи главы республики Мурата Кумпилова становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.

Также на прошлой неделе трехсторонняя комиссия одобрила выделение Адыгее из Резервного фонда Правительства РФ еще 8,4 млн рублей на оплату отпусков медикам, занятых в лечении больных коронавирусом.