«Краснодар» разошелся с «Крыльями Советов» без голов

На 65-й минуте полузащитник самарцев Максим Глушенков забил гол, однако его отменили из-за офсайда после просмотра VAR. На 83-й минуте защитник черно-зеленых Сергей Петров получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Игра прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, сегодня «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0, что позволило московской команде закрепиться в середине турнирной таблицы. Завтра чемпионы России «Зенит» встретятся с «Оренбургом», «Локомотив» на своей арене примет ЦСКА, а «Сочи» приедут в «Тамбов».

Кроме того, «Краснодар» 19 июля отыграет пропущенный матч с «Динамо». Последняя встреча турнира состоится 22 июля против чеченского «Ахмата».

Как писали Юга.ру, 5 июля «Краснодар» дома уступил «Зениту», чем позволил петербуржцам досрочно стать чемпионами России. На втором месте турнирной таблицы РПЛ сейчас расположился «Локомотив», на третьем — «Краснодар». Быки на два очка впереди ЦСКА, однако завтра армейцы встретятся с «Локомотивом».