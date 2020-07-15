Еще одна женщина с COVID-19 умерла в Армавире

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 15 июля рассказал о гибели женщины с коронавирусом в Армавире

Напомним, в Краснодарском крае к 15 июля COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 912 человек, а за сутки заразились 65 жителей. Всего в России инфицированы 746 тыс. 369 человек, при этом 11 тыс. 770 пациентов умерли, а 523 тыс. 249 выздоровели. 

Оперштаб Кубани 15 июля напомнил, что всего в регионе умерло 89 человек с коронавирусом. Еще одной погибшей пациенткой с подтвержденным COVID-19 стала 62-летняя жительница Армавира, которая заразилась 4 июля. Ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу №4 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией.

У женщины подтвердили коронавирус и подключили к аппарату ИВЛ, когда ее состояние ухудшилось. Однако спасти пенсионерку не удалось. В минздраве региона отметили, что у пациентки также были сопутствующие заболевания — кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Армавир Здравоохранение Карантин Коронавирус смерть

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