Еще одна женщина с COVID-19 умерла в Армавире

Напомним, в Краснодарском крае к 15 июля COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 912 человек, а за сутки заразились 65 жителей. Всего в России инфицированы 746 тыс. 369 человек, при этом 11 тыс. 770 пациентов умерли, а 523 тыс. 249 выздоровели.

Оперштаб Кубани 15 июля напомнил, что всего в регионе умерло 89 человек с коронавирусом. Еще одной погибшей пациенткой с подтвержденным COVID-19 стала 62-летняя жительница Армавира, которая заразилась 4 июля. Ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу №4 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией.

У женщины подтвердили коронавирус и подключили к аппарату ИВЛ, когда ее состояние ухудшилось. Однако спасти пенсионерку не удалось. В минздраве региона отметили, что у пациентки также были сопутствующие заболевания — кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность и сахарный диабет.