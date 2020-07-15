Видеосервис Wink запустил абонемент «Киноман»

«Киноман» может стать выгодным приобретением для всей семьи — покупка одного абонемента позволяет пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер).

«За время карантина люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами — покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали и рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно — абонемента со скидкой на любые фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более, когда им пользуется вся семья и на разных устройствах», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.