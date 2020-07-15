Видеосервис Wink запустил абонемент «Киноман»
Новое предложение Wink позволяет смотреть все фильмы и сериалы со скидкой 25%
«Киноман» может стать выгодным приобретением для всей семьи — покупка одного абонемента позволяет пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер).
«За время карантина люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами — покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали и рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно — абонемента со скидкой на любые фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более, когда им пользуется вся семья и на разных устройствах», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
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До 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести по специальной цене — 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.
Рекламная кампания в поддержку продукта уже стартовала на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах. Главные герои кампании — обаятельная пара, отношениям которой стал угрожать кто-то третий. Становится ясно, что этот третий — абонемент «Киноман», предложение, перед которым в итоге не смогут устоять оба героя.
«Рекламная кампания “Киноман” логично отражает нашу коммуникационную платформу “Технологии возможностей”. На разработку абонемента “Киноман” нас вдохновили по-настоящему любящие и ценящие кино люди — те, кто регулярно покупает фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.
Полные условия абонемента «Киноман» можно узнать на сайте.