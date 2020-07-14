Заместителем прокурора Кубани стал экс-прокурор Омска
Заместителем прокурора Краснодарского края в июле стал Алексей Полубояров
Приказ о назначении 44-летнего старшего советника юстиции Алексея Полубоярова в июле подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Сообщения о новой должности не появилось на сайте генпрокуратуры и прокуратуры Кубани. Однако на сайте регионального ведомства в разделе «Руководство» должность заместителя прокурора края занимает Полубояров.
Кто такой Алексей Полубояров
В 1998 году он окончил Омский государственный университет. В органах прокуратуры Омской области служил с ноября 1997 года по июль 2020 года в разных должностях. Там он был прокурором Омска, однако в феврале 2020-го у Полубоярова истек максимальный срок нахождения в должности, поэтому до июля он перешел работать прокуратуру Омской области на должности начальника уголовно-судебного управления.
В ноябре 2019 года заместителем прокурора Краснодарского края стал другой сотрудник омской прокуратуры Михаил Леговец. В декабре еще одним первым зампрокурора стал сотрудник ведомства в Оренбурге Александр Бучман.
Напомним, всего у прокурора региона Сергея Табельского пять заместителей: Алексей Полубояров, Михаил Леговец, Александр Бучман, сотрудник из Иркутской области Роман Орлов. Первым заместителем Табельского и прокурором Сочи является Вячеслав Орлов, который ранее работал в Оренбургской области.
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