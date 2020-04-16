В Сочи назначили нового прокурора
В Сочи 16 апреля назначили нового прокурора города
Напомним, в марте появилась информация о том, что прокурор Игорь Грязнов, который занимал этот пост с июля 2017 года, лишился должности. А первое антикоррупционное СМИ опубликовало якобы приказ генпрокурора Игоря Краснова от 20 марта об увольнении Игоря Грязнова.
СМИ сообщили, что заявление об отставке Грязнов написал после проверки, которую в Сочи проводили представители Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСБ. Ранее появлялась информация, что прокурор прикрывает незаконный бизнес своих друзей.
С 23 марта пост городского прокурора был вакантным, а исполнял обязанности прокурора Сочи Владимир Багаев.
16 апреля новым прокурором Сочи стал Вячеслав Овечкин, сообщили на сайте ведомства.
Кто такой Вячеслав Овечкин?
По информации «Коммерсанта», ранее Овечкин руководил прокуратурой Центрального района Сочи. Он окончил юридический факультет Оренбургского государственного аграрного университета в 2006 году. В органах прокуратуры работает с 2012 года в должностях помощника, заместителя прокурора Ленинского района города Оренбурга, первого заместителя бузулукского межрайонного прокурора Оренбургской области, затем стал заместителем прокурора комплекса «Байконур».
В 2016 году Овечкин был назначен помощником прокурора Краснодарского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. С ноября 2017 года работал в должности первого заместителя прокурора города Сочи.
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