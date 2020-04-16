В Сочи назначили нового прокурора

Напомним, в марте появилась информация о том, что прокурор Игорь Грязнов, который занимал этот пост с июля 2017 года, лишился должности. А первое антикоррупционное СМИ опубликовало якобы приказ генпрокурора Игоря Краснова от 20 марта об увольнении Игоря Грязнова.

СМИ сообщили, что заявление об отставке Грязнов написал после проверки, которую в Сочи проводили представители Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСБ. Ранее появлялась информация, что прокурор прикрывает незаконный бизнес своих друзей.