На Кубани назначили нового зампрокурора

Новым заместителем прокурора Краснодарского края стал старший советник юстиции Александр Бучман

Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Александр Бучман

В 2005 году Бучман закончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

С июля 2005 года работает в органах прокуратуры. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры в Оренбурге, старшего помощника прокурора и заместителя прокурора.

В октябре 2013 года был назначен Светлогорским межрайонным прокурором в Калининградской области.