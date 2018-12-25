На Кубани назначили нового зампрокурора
Новым заместителем прокурора Краснодарского края стал старший советник юстиции Александр Бучман
Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Александр Бучман
В 2005 году Бучман закончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».
С июля 2005 года работает в органах прокуратуры. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры в Оренбурге, старшего помощника прокурора и заместителя прокурора.
В октябре 2013 года был назначен Светлогорским межрайонным прокурором в Калининградской области.
Как писали Юга.ру, 18 декабря в Темрюкском районе назначили нового прокурора.
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