На Кубани назначили нового зампрокурора

Краснодарский край

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Новым заместителем прокурора Краснодарского края стал старший советник юстиции Александр Бучман

Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

Кто такой Александр Бучман

В 2005 году Бучман закончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

С июля 2005 года работает в органах прокуратуры. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры в Оренбурге, старшего помощника прокурора и заместителя прокурора.

В октябре 2013 года был назначен Светлогорским межрайонным прокурором в Калининградской области.

Как писали Юга.ру, 18 декабря в Темрюкском районе назначили нового прокурора. 

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