ВЦИОМ: для 60% молодых россиян самый важный приоритет в жизни — деньги

Краснодарский край, Вся Россия

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, что является приоритетом в жизни для молодежи России

Социологи опросили 1,6 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 30 лет, попросив респондентов перечислить не более трех вещей, которые являются для них наиболее значимыми в жизни. Результаты опроса 14 июля опубликовал RT.

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Так, 60% опрошенных заявили, что для них самое важное в жизни — это материальный достаток. Еще для 29% россиян главное — «хороший эмоциональный климат» в семье. На третьем месте по популярности оказался вариант «забота о своем здоровье и регулярное посещение врача» — так ответили 23% участников исследования.

Одинаковое число респондентов — по 22% — проголосовали за варианты «наличие свободного времени для своих увлечений» и «хорошие жилищные условия», на один процент меньше получил ответ «общение с друзьями».

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Реже всего респонденты выбирали следующие варианты ответа: «рождение и воспитание только одного ребенка», «наличие постоянного партнера» и «получение высшего образования» (по 5%). Самым непопулярным оказался вариант «контроль над своим питанием и распорядком дня» — его выбрали 3% опрошенных.

ВЦИОМ Деньги Опросы

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