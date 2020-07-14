В Сочи после ливня «Нива» утонула в луже

В Сочи в середине июля прошел залповый ливень, после которого автомобиль «Нива» утонул в луже по крышу

Напомним, 13 июля в Сочи прошел ливень и образовались смерчи. Наиболее интенсивные осадки наблюдались в Лазаревском районе, но задело и Хостинский район.

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После непогоды жители курорта опубликовали в соцсетях видео с утонувшим автомобилем. Инцидент произошел в микрорайоне КСМ на улице Труда. Водитель машины успел выбраться из уходящей под воду «Нивы», он не пострадал. Как рассказали очевидцы, машину вытащили подъемным краном и буксировали при помощи КамАЗа.

В Спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей напомнили, что 14 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Над морем возможно формирование смерчей.