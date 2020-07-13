В Сочи прошел ливень и образовались смерчи

В Сочи днем 13 июля после сильного ливня дерево упало на трассу

Особенно интенсивные осадки наблюдались в Лазаревском районе. Там за час выпало от 30 до 40 мм осадков. В Центральном районе с 14:00 до 15:00 выпало 21,8 мм осадков, рассказали порталу Юга.ру в Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Представитель центра уточнила, что в Лазаревском районе наблюдалось формирование смерчей над морем.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на курорте устраняют последствия непогоды. Кроме того, на федеральную трассу в районе села Вардане (Лазаревский район) упало дерево, которое убрала аварийная бригада.

Сильный дождь также повредил растения на улице Северной и Мацестинской, Батумском шоссе. Подтопление зафиксировали вблизи моста через реку Сочи в районе микрорайона КСМ.

Как писали Юга.ру, накануне МЧС Краснодарского края предупредило о ливнях в Сочи и смерчах в регионе. Из-за штормового предупреждения на курорте запретили купаться в море.