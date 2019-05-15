Шесть торговых центров и аэропорт эвакуировали в Краснодаре из-за ложных звонков о минировании
В Краснодаре 15 мая эвакуировали международный аэропорт и шесть торгово-развлекательных центров
Как рассказали порталу Юга.ру очевидцы, были эвакуированы ТРЦ «Галерея» и «Сити Центр». По данным из соцсетей, также эвакуированы «Медиаплаза» и «Магнит» на улице Петра Метальникова.
Вице-мэр Краснодара Виталий Косенко рассказал, что звонки поступили по семи адресам. Предполагается, что звонили с помощью ip-телефонии и из-за границы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Эвакуация — обязательное требование при поступлении подобного сигнала. Здесь нет права оценивать реальность угрозы — реакция может быть только одна. Это делается в первую очередь для безопасности жителей и гостей города», — сказал Косенко.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что информация проверяется. Официальные комментарии будут после проверки.
В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру сообщили, что звонок о минировании поступил в 18:25. Всех пассажиров эвакуировали из здания. Аэропорт возобновил работу в 20:30. За это время задержали пять рейсов на вылет и четыре на прилет. Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний.
В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО порталу Юга.ру сообщили, что звонок поступил на телефон справочной службы аэропорта с неизвестного номера. В трубке слышался электронный голос. Сотрудники полиции проверили взлетно-посадочную полосу, здание аэропорта и прилегающую территорию. Опасных предметов не нашли. Сейчас устанавливают причастных к ложному сообщению.
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