Шесть торговых центров и аэропорт эвакуировали в Краснодаре из-за ложных звонков о минировании

В Краснодаре 15 мая эвакуировали международный аэропорт и шесть торгово-развлекательных центров

Как рассказали порталу Юга.ру очевидцы, были эвакуированы ТРЦ «Галерея» и «Сити Центр». По данным из соцсетей, также эвакуированы «Медиаплаза» и «Магнит» на улице Петра Метальникова.

Вице-мэр Краснодара Виталий Косенко рассказал, что звонки поступили по семи адресам. Предполагается, что звонили с помощью ip-телефонии и из-за границы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Эвакуация — обязательное требование при поступлении подобного сигнала. Здесь нет права оценивать реальность угрозы — реакция может быть только одна. Это делается в первую очередь для безопасности жителей и гостей города», — сказал Косенко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что информация проверяется. Официальные комментарии будут после проверки.