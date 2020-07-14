МегаФон предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков
14 июля МегаФон запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии
Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Апгрейд сети означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону, не прерывая отправку файла по почте или мессенджеру, использование навигатора или загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в лучшем качестве и быстрее, чем в сетях 2G или 3G. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит чище, чем раньше. VoLTE работает везде, где есть сеть 4G, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.
«Возможность совершать голосовые вызовы без переключения в сети 2G/3G не только позволяет во время звонка пользоваться самым быстрым интернетом, но и значительно экономит ресурс аккумулятора смартфона. Новый сервис будет доступен большинству жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Теперь наши абоненты смогут разговаривать по телефону с кристально чистым звуком и комфортно заменять живое общение цифровым», — сказал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.
Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.
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