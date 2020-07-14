На Кубани по пути к морю в лобовом ДТП погибли два человека

Краснодарский край

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В Туапсинском районе Краснодарского края утром 14 июля произошла смертельная авария

ДТП произошло в 6:20 на на 1419-м км трассы М4 «Дон». Водитель грузовика Kia ехал со стороны Краснодара в сторону Джубги. По предварительным данным, на правом закруглении дороги он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.

В результате ДТП погибли два человека — водитель Kia и мужчина-пассажир легковушки.

«Госавтоинспецкия Кубани просит водителей быть внимательными, особенно при проезде горных дорог», — прокомментирвоала 14 июля порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Напомним, 11 июня в Новороссийске в лобовой аварии погиб молодой человек.

ДТП смерть Туапсинский район

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