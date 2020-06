В Новороссийске в лобовом ДТП погиб молодой человек

View this post on Instagram

Отработали ДТП на улице Катанова... Лобовое .... Грузовая и легковая... Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из легкового автомобиля труп молодого человека... Пассажира легкового автомобиля в тяжёлом состоянии увезла скорая... Молодежь не торопитесь жить.... Соболезнования родным и близким...