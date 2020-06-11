В Новороссийске в лобовом ДТП погиб молодой человек

Краснодарский край

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В Новороссийске утром 11 июня произошла авария, в которой погиб человек

Происшествие случилось на улице Катанова. Лобовое столкновение произошло между грузовой машиной и легковушкой ВАЗ.

В ДТП погиб водитель отечественной машины, спасатели извлекли его из деформированного салона при помощи гидравлического инструмента. Пассажира этого же автомобиля в тяжелом состоянии увезла скорая помощь, рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров 10 июня.

Как писали Юга.ру, 9 июня в Сочи на дороге опрокинулась бетономешалка, погиб водитель.

ДТП Новороссийск смерть

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