В Новороссийске в лобовом ДТП погиб молодой человек

В Новороссийске утром 11 июня произошла авария, в которой погиб человек

Происшествие случилось на улице Катанова. Лобовое столкновение произошло между грузовой машиной и легковушкой ВАЗ.

В ДТП погиб водитель отечественной машины, спасатели извлекли его из деформированного салона при помощи гидравлического инструмента. Пассажира этого же автомобиля в тяжелом состоянии увезла скорая помощь, рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров 10 июня.

Как писали Юга.ру, 9 июня в Сочи на дороге опрокинулась бетономешалка, погиб водитель.