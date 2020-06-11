В Новороссийске в лобовом ДТП погиб молодой человек
В Новороссийске утром 11 июня произошла авария, в которой погиб человек
Происшествие случилось на улице Катанова. Лобовое столкновение произошло между грузовой машиной и легковушкой ВАЗ.
В ДТП погиб водитель отечественной машины, спасатели извлекли его из деформированного салона при помощи гидравлического инструмента. Пассажира этого же автомобиля в тяжелом состоянии увезла скорая помощь, рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров 10 июня.
Как писали Юга.ру, 9 июня в Сочи на дороге опрокинулась бетономешалка, погиб водитель.
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Отработали ДТП на улице Катанова... Лобовое .... Грузовая и легковая... Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из легкового автомобиля труп молодого человека... Пассажира легкового автомобиля в тяжёлом состоянии увезла скорая... Молодежь не торопитесь жить.... Соболезнования родным и близким...
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